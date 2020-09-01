Çanakkale'de yeni sezonun ilk balık avı bereketli geçti
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Çanakkale'de yeni sezonun ilk balık avı bereketli geçti

ÇANAKKALE'de yeni av sezonunun ilk avı bereketli geçti.

Çanakkale'de yeni sezonun ilk balık avı bereketli geçti
01.09.2020 06:16 | Son Güncelleme: 01.09.2020 06:20

ÇANAKKALE'de yeni av sezonunun ilk avı bereketli geçti. Gece yarısı 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların yüzünü, avlandıkları sardalya balıkları güldürdü. Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi ile avlanan balıkçılar, yoğun geçen gecenin ardından sabahın ilk ışıklarında 5 ton sardalya ile limana yanaştı.

Çanakkale'de yeni av sezonu için gece yarısı uğurlanan gırgır tekneleri, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Kuzey Ege Denizi'ne avlanmaya giden Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi, av sezonunun ilk dakikalarında ağlarını sardalya balığı için denize bıraktı. Gırgır teknesinin sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, balık bulucu radardan sardalya sürüsü tespit etti. Ardından da ağların denize bırakılması anlamına gelen 'Mola' anonsunu yaptı.

Gırgır teknesinin tayfası, denizdeki ağları büyük bir heyecan ile güverteye çekti. Ağların haznesindeki sardalya balıkları görüldüğünde ise, tayfa büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan 5 ton sardalya balığı, vakumlama sistemiyle güverteye alındı. Ardından da kasalanarak, bir araca yüklenip balık hallerine gönderildi. 

Tekne sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, yeni av sezonuna çok çalışarak en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Av sezonunun ilk dakikalarında denk gelen kısmetleri için ağları denize bıraktıklarını belirten Nadir Karabiber, "Mutluyuz, umutluyuz. Allah'a şükürler olsun ekmeğimizi aldık, iyi başladık. Bu pandemi döneminde vatandaşa dünyanın tek doğal besini olan balığı ucuz şekilde yedirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. 


Kaynak: DHA

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