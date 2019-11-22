Çanakkale'de yeni emniyet müdürlüğü hizmet binası temel atma töreni

22.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:22

Jandarma Genel Komutanlığından Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilen araziye yapılacak 7 katlı Çanakkale Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı.

İçinde emniyet birimlerinin yanı sıra eğitim salonları, brifing odaları ve sosyal alanları da barındıracak olan tesisin 2023'te hizmete açılması planlanıyor.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, törende, Türk Polis Teşkilatının 174 yıldır milletin huzuru, güvenliği ve esenliği için çalıştığını söyledi.

Polislerin, vatandaşların gece başını yastığına huzurla koyabilmesi için ve devletin bekası için gece gündüz demeden günün her anında canla başla mücadele ettiğini dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Teşkilatımızın imkan ve kabiliyetini, fiziki imkanlarını ve personel yönüyle daha ileri noktalara gelmesi, kendini daha da geliştirmesi için devletimiz her türlü desteğini sunmaktadır. İşte onlardan birini de Çanakkale'mizde, hem buradaki meslektaşlarımızın çok daha rahat bir ortamda hizmet yapabilmeleri ve insanımıza daha iyi hizmet sunabilmeleri için yapıyoruz. Araziye yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alan olacak şekilde, şehir vizyonunu esas alarak Çanakkale'nin ilerleyen yıllarına da hitap edecek şekilde hazırlanmış çok güzel proje burada hayata geçecek. Binamızın kazasız, belasız bir şekilde huzurla güvenle tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum."

Genel Müdür Aktaş, binanın tamamlandığı günde katılımcılarla birlikte olma dileğinde bulunarak, "Emniyet Genel Müdürlüğü olarak biz Çanakkale'mize sadece il emniyet müdürlüğü binasını yapmıyoruz. Yakın geçmişte Bayramiç, Biga İlçe Emniyet Müdürlüklerimizi yaparak hizmete sunduk. Anafartalar Polis Merkezi Amirliğimizi hizmete sunduk. Yine Gökçeada'da 20 dairelik lojman binasını yaptık." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Çanakkale'nin son dönemde sürekli olarak ulusal ve uluslararası projelerle adından söz ettirdiğini belirtti.

Bunun en önemli göstergesinin il emniyet müdürlüğü binası projesi olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Bu sene sadece bir ilde emniyet binasına yapım için izin verildi. O da Çanakkale'de. Çanakkale'de farklı olmayı, milletimizin bize verdiği emaneti baş tacı etmeyi görev biliyoruz. O yüzden bugün ekstra bir gururla söylüyorum ki zaten bir ihtiyaç olan emniyet binamızın Türkiye'de bu yıl atılan tek emniyet binası inşaat temeli olması da ayrıca bir gurur bizim için. Şu anki mevcut binamız şehrin tam göbeğinde emniyet sorunu olan bir noktadaydı. Binamız eski, deprem sorunu olan vesaire bir yerdi. Bunun bu yıl atılması çok kıymetliydi."

-"Polis teşkilatıyla ilgili 90 maddeden fazla olan kanun teklifi bu hafta komisyonda"

Mecliste her hafta yoğun gündemle kanun tekliflerinin yasalaştığını dile getiren Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Bu hafta da komisyona verdiğimiz bir kanun teklifi var. Haftaya inşallah bunun görüşmelerine başlayacağız. 90 maddeden fazla olan bu teklifin özelliği, polis teşkilatımızın kanunu. Bunun içinde özellikle sahil güvenlik başta olmak üzere birtakım teknik düzenlemeler olmakla birlikte, esas olarak tüm lisans mezunu polislerimizin eşit maaş almasından tutun da eşit haklara kadar görev yapmasını sağlayan düzenlemeler, komiser yardımcılığı için yaş ve lisans şartının kaldırılıp beraber yol yürüme imkanı sağlayan maddeler, başka illere görevlendirilen polislerimize zaman zaman sadece çevik kuvvete verilip de diğerlerine verilmeyen hakların yemek parasından yol parasına yatma parasına kadar bir çok konuda eksiklerimiz vardı bunların çözülmesi için yapılan düzenlemeler, yeni proje koyan polislerimize, kahramanlık gösteren başarılı polislerimize yine ekstra maaşın, başarı belgelerini ve rozetlerini verilirken düzenleyen ekstra birtakım önemli maddeler var. Ufak tefek belki değişiklikler olma ihtimali olmakla beraber bu hafta inşallah 90 küsür maddelik yasayı meclisten geçirip, polislerimizin talebi doğrultusunda hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile daire müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA