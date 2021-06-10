Çanakkale'de yeni emniyet binası inşaatının çatısında yangın

ÇANAKKALE'de yapımı süren yeni Emniyet Müdürlüğü binasının çatısında yangın çıktı.

ÇANAKKALE'de yapımı süren yeni Emniyet Müdürlüğü binasının çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden yangın helikopteri desteği sağlandı.

Yangın saat 15.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Tuğsavul Caddesi üzerine yapımı devam eden Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yeni binasının çatısında meydana geldi. Çatıdan dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Emniyet binasında çalışan işçiler inşattan çıkartıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınamayan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Kontrol altına yangında soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez