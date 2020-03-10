Çanakkale'de yedikleri yemekten zehirlenen 46 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Barbaros Mahallesi, Devlet Hastanesi, Çanakkale, 3. Sayfa

Çanakkale'de yedikleri yemekten zehirlenen 46 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'de yedikleri yemekten zehirlenen 46 öğrenci hastaneye kaldırıldı Çanakkale'deki bir öğrenci yurdunda akşam yedikleri yemekten zehirlenen 46 öğrenci sabaha karşı hastaneye kaldırıldı.

10.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:38
Çanakkale'de yedikleri yemekten zehirlenen 46 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'de yedikleri yemekten zehirlenen 46 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'deki bir öğrenci yurdunda akşam yedikleri yemekten zehirlenen 46 öğrenci sabaha karşı hastaneye kaldırıldı. Bir yurt çalışanı da aynı şikayetle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre olay bu sabaha karşı Barbaros Mahallesi'ndeki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre yurtta kalan 46 öğrenci akşam yedikleri yemek sebebiyle sabaha doğru mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 46 öğrenci ve bir yurt personelinden 26'sı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine, 20 öğrenci ve bir personel ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına 26 öğrenciden 4'ü taburcu edildi. 22 öğrencinin ise tedavisi sürüyor. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde de tedavileri tamamlanan 7 öğrenci taburcu edilirken, 5'i öğrenci 1'i yurt personelinin acil serviste, 7 öğrencinin ise poliklinikte tedavileri devam ediyor.

Hayati tehlikeleri bulunmayan öğrenciler ve 1 personel tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edilecek.

Çanakkale'de yedikleri yemekten zehirlenen 46 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA

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Çanakkale'de yedikleri yemekten zehirlenen 46 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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