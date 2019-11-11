Çanakkale'de yaşlı adamın bağışlanan böbrekleri 2 hastaya umut oldu

11.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:50

Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen yaşlı adamın bağışlanan böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta beyin kanaması geçiren Erol Özemre'nin (79) beyin ölümü 9 Kasım'da gerçekleşti.

Çanakkale Organ Nakli İl Koordinatörü Uzm. Dr. Azem Ülkü ile görüşen aile, yaşlı adamın organlarını bağışlama kararı aldı.

Özemre'nin böbrekleri, operasyonla alınarak 2 hastaya nakledilmek üzere Bursa'ya götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü, aileye bağış nedeniyle teşekkür ettiğini, vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırdığını belirtti.

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali de acılı aileye başsağlığı dileyerek, duyarlı kararlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA