Çanakkale'de yasa dışı göçle mücadele

09.09.2019 14:16

Çanakkale'de jandarma ekiplerince yasa dışı göçle mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada bin 420 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-9 Eylül tarihlerinde Eceabat, Ezine ve Ayvacık ilçelerinde 43 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, yurt dışına gitmeye hazırlanan bin 120'si Afganistan, 243'ü Suriye, 20'si Kongo, 17'si Somali, 8'i İran, 8'i Filistin, ikisi Etiyopya, biri Pakistan, biri Sudan uyruklu bin 420 düzensiz göçmen, gözlem altına alındı. Ayrıca bir kamyonet, 5 minibüs, iki bot motoru, iki şişme bot ve 86 can yeleği ele geçirildi.

Yakalanan kişilerden bin 171'i, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Suriye uyruklu 243 kişi ise ikamet ettikleri illere gönderildi.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden Ö.A, A.K, B.M.Ş, N.B, A.M, A.A, E.M. ve M.A, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA