Çanakkale'de yasa dışı av yapan 6 kişiye ceza kesildi
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de yasa dışı av yapan 6 kişiye 8 bin 100 lira idari para cezası kesildi.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yasa dışı av yapan 6 kişiye 8 bin 100 lira idari para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince, av koruma faaliyetleri ve yasa dışı avla mücadele kapsamında Gelibolu ilçesinde denetim yapıldı.
Denetimler kapsamında, yasa dışı av yaptıkları belirlenen 6 kişiye toplam 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.