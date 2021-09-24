Çanakkale'de yasa dışı av yapan 6 kişiye ceza kesildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de yasa dışı av yapan 6 kişiye ceza kesildi

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de yasa dışı av yapan 6 kişiye ceza kesildi

Çanakkale'de yasa dışı av yapan 6 kişiye 8 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yasa dışı av yapan 6 kişiye 8 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince, av koruma faaliyetleri ve yasa dışı avla mücadele kapsamında Gelibolu ilçesinde denetim yapıldı.

Denetimler kapsamında, yasa dışı av yaptıkları belirlenen 6 kişiye toplam 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Çanakkale'de yasa dışı av yapan 6 kişiye ceza kesildi

Çanakkale'de yasa dışı av yapan 6 kişiye ceza kesildi

Çanakkale'de yasa dışı av yapan 6 kişiye ceza kesildi

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
Eziyet gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar

Eziyet gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Binali Yıldırım
Magazin Ebru Gündeş Burak Yamantürk
Spor Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hava Durumu Ali İhsan Su Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çanakkale'de yasa dışı av yapan 6 kişiye ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 11:59:42. #1.11#