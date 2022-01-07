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Çanakkale'de yardımcı kaynak kitap dağıtımına başlandı

Çanakkale'de yardımcı kaynak kitap dağıtımına başlandı
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla başlatılan yardımcı kitap dağıtımı Vali İlhami Aktaş tarafından yapıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla başlatılan yardımcı kitap dağıtımı Vali İlhami Aktaş tarafından yapıldı.

Çanakkale'deki tüm okullarda 2. sınıftan 7. sınıf öğrencilerine kadar tek kitap, 8. sınıftan 12. sınıf öğrencilerine kadar 2 kitap olacak şekilde 94 bin 703 adet yardımcı kaynak kitap dağıtımının gerçekleştirileceği proje kapsamında Vali Aktaş, Anafartalar İlkokulu ve Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulunda derslikleri gezerek öğrencilere kitapları dağıttı.

Yardımcı kaynak kitap takviyesi ile eğitimde fırsat eşitliğinin oluşturulduğunu ifade eden İlhami Aktaş, "Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanımıza ve projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Aktaş, öğrencilere derslerine iyi çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak koronavirüs ile mücadelede önem arz eden temizlik, maske ve mesafe kurallarına da uymalarını istedi.

Yardımcı kaynak kitap dağıtımına İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da katıldı.

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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