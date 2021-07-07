Çanakkale'de yaralı caretta caretta tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de yaralı caretta caretta tedaviye alındı

Çanakkale'de yaralı caretta caretta tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde baş kısmından yaralanan caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde baş kısmından yaralanan caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri, Gökçeada ilçesinde yaralı bir caretta caretta olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, caretta carettanın baş kısmında yumuşak ve sert doku travması bulgularıyla uyumlu lezyon olduğu belirlendi. Yaralı caretta caretta Çanakkale'ye getirilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü'nde tedavisine başlandı.Tedavi süreci Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü veteriner hekimi Meltem Dimişgi tarafından takip edilen caretta caretta, tedavisinin tamamlanmasının ardından Muğla'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi teslim edilecek.


Çanakkale'de yaralı caretta caretta tedaviye alındı
Çanakkale'de yaralı caretta caretta tedaviye alındı
Çanakkale'de yaralı caretta caretta tedaviye alındı
Çanakkale'de yaralı caretta caretta tedaviye alındı
Çanakkale'de yaralı caretta caretta tedaviye alındı
Çanakkale'de yaralı caretta caretta tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Muharrem İnce Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Zeki Müren Şevval Sam Acun Ilıcalı Melisa Döngel
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale'de yaralı caretta caretta tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:08:21. #1.15#

title