Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
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Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Valiliği tarafından, çıkabilecek yangınların önüne geçmek amacıyla 30 Ağustos'a kadar uygulanan ormanlara giriş kısıtlaması, 16 Eylül'e kadar uzatıldı.

ÇANAKKALE Valiliği tarafından, çıkabilecek yangınların önüne geçmek amacıyla 30 Ağustos'a kadar uygulanan ormanlara giriş kısıtlaması, 16 Eylül'e kadar uzatıldı.

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Orman yangınları ile mücadele kapsamında İlimiz genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1-15 Eylül 2021 tarihlerinde orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden ormanlık alanlara görevliler dışında giriş yasağı 16 Eylül 2021'e kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın; orman yangınına ya da kırsal alan yangınına sebebiyet verebilecek her türlü piknik ateşi, anız, atık ve çöplük ateşi yakmamaları, Orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri, ormanda ateş, duman ve şüpheli bir durum görüldüğünde ücretsiz 112 Acil Durum, 177 Alo Orman Yangın hatlarına ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır" denildi.


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Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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