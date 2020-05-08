Çanakkale'de yangın helikopteri göreve başladı

ÇANAKKALE'de havaların ısınması, yangın tehlikesinin artmasıyla birlikte 1 Mayıs'ta yangın helikopteri de göreve başladı.

ÇANAKKALE'de havaların ısınması, yangın tehlikesinin artmasıyla birlikte 1 Mayıs'ta yangın helikopteri de göreve başladı. Türkiye genelinde Çanakkale ile birlikte İzmir, Muğla, Antalya ve Adana'da da olmak üzere ilk etapta 5 yangın helikopteri göreve başlarken, 1 Temmuz tarihi itibariyle Türkiye genelinde bu sayının 25 olacağı belirtildi.

Havaların ısınmaya başlaması ve yaz sezonuna sayılı günler kalmasıyla yangın tehlikesi de arttı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde ilk etapta 5 kentte yangın helikopterleri göreve başladı. Türkiye'nin yurt dışından kiraladığı ve yangınla etkin mücadelede kullandığı helikopterlerin sayısı, 1 Temmuz tarihinde toplamda 25'e ulaşacak. İlk etapta göreve başlayan yangın helikopterlerinin birisi de Çanakkale'de konuşlandırıldı. Çanakkale ile birlikte İzmir, Muğla, Antalya ve Adana illerinde de birer helikopter 1 Mayıs itibariyle göreve başladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün Dardanos mevkisindeki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuşlanan yangın helikopterinde 2'si yabancı, 1'i Türk olmak üzere 3 pilot, 1 uçuş mühendisi ve 1 de yangın uzmanı görev yapacak. Yangın uzmanı olay mahalline varıldığında suyun bırakılacağı noktayı belirleyecek, uçuş mühendisi de belirlenen noktaya suyu bırakacak.Yangın ihbarı geldikten sonra maksimum 12 dakika içinde havalanan, ancak genellikle bu sürenin tamamı kullanılmadan 5 dakika içinde havalandığı belirtilen yangın helikopteri, 2.5 ton su kapasiteli bambi (su haznesi) ile alevlere müdahale ediyor.Toplamda 2 saat 15 dakika süreyle uçuş yapabilen helikopter, karadan ulaşımın güç olduğu yangınların söndürülmesinde önemli görev üstleniyor. Helikopter gövdesinde bulunan bir kamera ile yangına müdahale anları Orman Genel Müdürlüğü ve koordinasyon merkezleri tarafından canlı olarak izlenebiliyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan Edirne'nin Keşan ilçesinde de 1 Temmuz tarihinde 2'nci bir yangın söndürme helikopterinin daha konuşlanacağı bildirildi.

Kaynak: DHA