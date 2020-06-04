Çanakkale'de yakalanan terör örgütü PKK/KCK zanlısı tutuklandı
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Çanakkale'de yakalanan terör örgütü PKK/KCK zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Çanakkale'de gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çanakkale'de yakalanan terör örgütü PKK/KCK zanlısı tutuklandı
04.06.2020 20:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:30

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Çanakkale'de gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen örgütün sözde "demokratik toplum kongresi delegesi" C.T, Çanakkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığınca, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan C.T, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adliyeye sevk edilen aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 25 zanlı tutuklanmış, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 kişi ise adreslerinde bulunamamıştı. Adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine ise 3 şüpheli daha tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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