Çanakkale'de vatandaşlara trafik eğitim faaliyeti uygulaması

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında sürücü ve yayalara eğitim ve seminerler verildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında meydana gelen trafik kazalarında can ve bal kayıplarının önlenmesi için emniyet kemeri, kask kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri, hız kuralları, güvenlik kabini (robs demiri) ve önce yaya uygulaması kapsamında 1 Ağustos ile 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde bin 741 öğrenci, 419 servis şoförü, bin 48 traktör kullanıcısı ve 3 bin 682 yayaya eğitim ve seminerler verildi. - ÇANAKKALE