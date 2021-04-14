ÇANAKKALE'DE VAKA SAYISI 21 KAT ARTTI
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ÇANAKKALE'DE VAKA SAYISI 21 KAT ARTTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 546,77'den 797,34'e yükseldi.

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 546,77'den 797,34'e yükseldi. Çanakkale, haftalık vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sıraya yükseldi. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan günümüze değin 21 kat artış gösterdi.

Türkiye'nin 100 bin nufusta haftalık vaka sayılarını gösteren tablosu 8 Şubat'tan bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Çanakkale vaka sayıları, 8 Şubat'tan günümüze değin 21 kat artış gösterdi. 8-14 Şubat haftasında 37,61 olan vaka sayısı, 3-9 Nisan haftasında ise 797,34 oldu. Vaka sayısındaki hızlı artış kentte yaşayanları tedirgin etti.

Türkiye'nin risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 8-14 Şubat tarihleri arasında 37,61, 15-21 Şubat tarihleri arasında 43,76, 20-26 Şubat tarihleri arasında 81,51, 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında 107,29 iken, 6-12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13-19 Mart tarihleri arasında 202,75'ye, 20-27 Mart tarihleri arasında 348,81, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 546,77 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından bu akşam paylaştığı rakamlara göre, 3-9 Nisan tarihleri arasında vaka sayısı 797,34'ye yükseldi.

Çanakkale, 3-9 Nisan haftasında, her 100 bin kişide görülen 797,34 vaka sayısıyla Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı.

ÇANAKKALE'DE VAKA SAYISI 21 KAT ARTTI
ÇANAKKALE'DE VAKA SAYISI 21 KAT ARTTI
ÇANAKKALE'DE VAKA SAYISI 21 KAT ARTTI
ÇANAKKALE'DE VAKA SAYISI 21 KAT ARTTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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