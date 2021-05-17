Çanakkale'de uyuşturucuya 5 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucuya 5 gözaltı

Çanakkale'de uyuşturucuya 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler, Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçuna yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 7 gram toz esrar ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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