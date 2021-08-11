Çanakkale'de uyuşturucuya 18 tutuklama; 503 bin euro ele geçirildi

10 Ağustos tarihleri arasından yapılan operasyonlarda 18 kişi tutuklanırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve 503 bin 900 euro ele geçirildi.