Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı
19.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:42

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmalarında M.Y., A.A. ve M.Ş.'nin Biga'ya araç ile uyuşturucu madde getireceğini tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aracı Güvemalan yol kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 20 gram metamfetamin ve 25 ecstasy hap ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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