Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.A.K. tutuklandı, H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.A.K. tutuklandı, H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda H.M. adlı şüphelinin Lapseki ilçesi Çardak beldesine uyuşturucu getireceği yönünde bilgi elde etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli H.M.'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinde 20 gram toz esrar ele geçirildi. H.M.'nin uyuşturucuyu M.A.K.'dan satın aldığı öğrenildi. M.A.K. da evine düzenlenen baskınla yakalandı. Evde yapılan aramada 85 gram toz esrar ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.K. tutuklanırken, H.M. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA