Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı

07.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:39
Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı

ÇANAKKALE'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

 ÇANAKKALE'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projeli çalışma kapsamında, Çanakkale merkez, Biga ve Çan ilçeleri ile Balıkesir Gönen ilçesinde belirlenen 14 adrese, bu sabah şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü, Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, özel eğitimli 2 narkotik köpeği de görev aldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonun, aylardır sürdürülen takip sonucunda gerçekleştiği öğrenildi.  

Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 15 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA

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