ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu tutuklandı
08.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:22
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelere uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Roket"in de kullanıldığı operasyonda, 575 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu S.S, A.A. ve S.R, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı