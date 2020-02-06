Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

06.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:58
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

'de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.


İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Operasyonda 12,67 gram sentetik uyuşturucu, 5 aparat ve suçtan elde edildiği düşünülen 190 lira ele geçirildi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden biri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Diğer iki zanlının işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA
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