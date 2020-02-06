Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Çanakkale'de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.
Operasyonda 12,67 gram sentetik uyuşturucu, 5 aparat ve suçtan elde edildiği düşünülen 190 lira ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden biri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Diğer iki zanlının işlemleri ise sürüyor.