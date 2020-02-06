Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

06.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:58

Çanakkale'de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Operasyonda 12,67 gram sentetik uyuşturucu, 5 aparat ve suçtan elde edildiği düşünülen 190 lira ele geçirildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden biri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Diğer iki zanlının işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA