Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

05.01.2021 10:44 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:48
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.Y'nin Lapseki ilçesine satmak için uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, ilçeye girişte şüphelinin aracını takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada 65 gram toz esrar, 108 boş sigara paketi, 3 kına ve 14 şeffaf poşet ele geçildi. S.Y. gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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