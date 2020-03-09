Çanakkale'de, uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
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8 Mart, Polis, Güncel

Çanakkale'de, uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

ÇANAKKALE'de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

09.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:29
Çanakkale'de, uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

ÇANAKKALE'de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde 2-8 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonlarda, 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 17 şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 4 şüpheli, 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun' kapsamında 1 şüpheli ve farklı suçlardan aranması bulunan 4 şüpheli olmak üzere toplam 26 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 26 şüpheliden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 2, farklı suçlardan aranması bulunan 2 şüpheli olmak üzere 4 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 46 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9 ecstasy, 1,64 gram skunk, 6,66 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Kaynak: DHA

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