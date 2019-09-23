Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 13 gözaltı

23.09.2019 12:23

ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında polis 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada içinde "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 24,38 gram sentetik kannabinoid, 1,23 gram skunk ve 8 ecstasy hap maddesi ele geçirildi.

Kaynak: DHA