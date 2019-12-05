Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

05.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:28
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

'nin ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.


Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenleyen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 1 kilogram bonzai ve 3 tabanca ele geçirdi. Konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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