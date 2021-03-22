Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

22.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:53
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-19 Mart tarihleri arasında Gökçeada ve Biga ilçelerinde 5 farklı operasyonda toplam 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden K.A., D.K., C.C., V.E., ve Afgan uyruklu H.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 150 gram toz esrar, 202 gram metamfetamin, 100 adet sentetik ecza (xanax hap), 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 182 bin 145 kg bandrolsüz tütün, 25 adet çeşitli marka ve modelde satışa sunulmuş, faturasız, saat- bileklik- tespih, 4 adet terazi, bin 580 adet dolu makaron, 400 adet boş makaron, 472 çift değişik tip ve markada faturasız, taklit (imitasyon) ayakkabı ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Binnur Kaya Aleyna Tilki Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Gökhan Gönül Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 17:05:54. #1.14#
title