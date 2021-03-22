Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-19 Mart tarihleri arasında Gökçeada ve Biga ilçelerinde 5 farklı operasyonda toplam 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden K.A., D.K., C.C., V.E., ve Afgan uyruklu H.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 150 gram toz esrar, 202 gram metamfetamin, 100 adet sentetik ecza (xanax hap), 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 182 bin 145 kg bandrolsüz tütün, 25 adet çeşitli marka ve modelde satışa sunulmuş, faturasız, saat- bileklik- tespih, 4 adet terazi, bin 580 adet dolu makaron, 400 adet boş makaron, 472 çift değişik tip ve markada faturasız, taklit (imitasyon) ayakkabı ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı