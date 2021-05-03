Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara göz açtırmamaya devam ediyor. Önceki gün Biga ve Gelibolu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 5 gram toz esrar maddesi, 45 gram metanfetamin, 1 adet metal define arama dedektörü ve 2 adet kazma ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan R.D, S.A, E.U. ve D.S. isimli 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakola götürüldü. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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