Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda A.Ç, E.S. ve G.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.Ç'nin evinde yapılan aramada 0,60 gram toz esrar, E.S'nin ikametinde yapılan aramada da toprağa ekili vaziyette 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.





Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.S. ve G.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Öte yandan operasyon kapsamında 10 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 73 uyuşturucu hap, 5 gram bonzai, 13,33 gram kubar esrar, 40,63 gram toz esrar ele geçirildi.