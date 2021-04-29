Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler doğrultusunda, Lapseki ilçesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan iki şüpheli yakalandı.

Operasyonda 100 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan iki şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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