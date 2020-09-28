Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

28.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:12
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Jandarma Suç Araştırma Timi ve Biga Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede uyuşturucu madde yetiştiriciliği yapanlara yönelik teknik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 780 kök skunk bitkisi ile 12 kilogram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Hulusi Akar Muharrem İnce Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Ebru Gündeş Türkan Şoray
Spor Babel Samatta Sörloth Mbaye Diagne Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Çocuk İzmir Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 16:13:35. #1.15#
title