Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 37, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan ise 4 olmak üzere toplam 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 70,14 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 9,61 gram skunk, 0,76 gram kokain ve 6 adet ecstasy hap ele geçirildi.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan gözaltına alınan 37 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 4 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA