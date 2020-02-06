Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

06.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:47

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak sürdürülen son operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.



İl merkezi ve ilçelerde dün gerçekleştirilen operasyon sonucunda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakılırken, 2 şüphelinin adli makamlarca işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 12,67 gram bonzai, 5 adet bong aparat ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 190 lira para ele geçirildi. Tüm maddelere ve paraya el konuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA