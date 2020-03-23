Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 16- 22 Mart tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 775,84 gram bonzai, 26,32 gram metamfetamin, 0,34 gram esrar, 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan diğer 2 kişinin adli işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA