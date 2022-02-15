Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde 2 şüpheli şahsın temin ettikleri uyuşturucu maddeyi satmak için alıcı aradıkları yönündeki istihbaratı değerlendirdi.

Biga'ya bağlı Gündoğdu köyü mevkiinde durdurulan araçta, uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramalarda 2 bin 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Çanakkale, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title