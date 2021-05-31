Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'de, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Mayıs Salı günü yaptıkları çalışma ve değerlendirmelerin sonunda uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Yapılan operasyonda 30 gram toz esrar, 20 gram metamfetamin, 30 adet xanax uyuşturucu hap ve 1 adet kasatura ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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