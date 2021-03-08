Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gelibolu ilçesine bağlı Diriköy mevkiinde düzenlenen operasyonda, H.B. ve C.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada; 169 ecstasy maddesi, 97,19 gram metamfetamin ve içme aparatı, 13 parça 32,7 gram sentetik kannabinoid maddesi, 9,04 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 385 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B. ve C.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı