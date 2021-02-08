Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

08.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:55
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.P. ve R.G. adlı şüphelilerin Ayvacık ilçesine bağlı Geyikli beldesine satmak için uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin bulunduğu araç Mahmudiye-Bozalan kavşağı mevkisinde durduruldu. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 gram esrar, uyarıcı hap ve jel, 20 kilogram kaçak tütün, 4 bin 20 adet doldurulmuş sigara ile 16 bin 400 boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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