Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.
29.05.2020 23:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:52
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'de yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde, A.D. ve İ.Ş'nin uyuşturucu madde alışverişi yapacağı bilgisine ulaştı.
Şahısları takibe alan ve İ.Ş'nin evine uyuşturucu madde getirdiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İ.Ş'nin evi narkotik madde arama köpeği "Roket" ile arandı.
Operasyonda 68 gram toz esrar, 7 gram skunk ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi, A.D. ve İ.Ş gözaltına alındı.
Kaynak: AA