Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
29.05.2020 22:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:54

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Lapseki'nin Şahinli köyünde yaşayan İ.A. ve Y.A'nın yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Roket"in de kullanıldığı operasyonda, şüphelilere ait ev, ağıl ve tarlalarda yapılan aramalarda 933 kök kenevir, 77 kenevir fidesi ve 30,66 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Saç kılı, idrar ve tükürük örnekleri alınan şüpheliler İ.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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