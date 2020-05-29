Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
29.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:09

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar doğrultusunda; İ.A. ile Y.A. isimli şüphelilerin Lapseki'nin Şahinli köyünde yasa dışı kenevir bitkisi ektiği bilgisini üzerine harekete geçti.

Bugün sabah 07.00 saatlerinde uyuşturucu madde arama köpeği Roket'in katılımıyla yapılan operasyonda, Şahinli köyünde bulunan şüphelilere ait ev, hayvan ağılı ve tarla olmak üzere üç farklı noktada ekili toplam; 933 kök kenevir bitkisi, 77 adet kenevir fidesi, 30.66 gr kenevir tohumu ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen kenevirlere el konulurken,, İ.A. ve Y.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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