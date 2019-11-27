Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haber

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu madde satışı yapan ve tüketen şahıslara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

27.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:41
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

'nin ilçesinde, uyuşturucu madde satışı yapan ve tüketen şahıslara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenleyen Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 kilogram esrar ele geçirdi. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.