Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
30 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 8 şüpheli ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan da 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 9,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 48,52 gram skunk maddesi ele geçirldi ve tüm maddelere el konuldu. - ÇANAKKALE