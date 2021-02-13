Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

13.02.2021 17:48 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:52
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ÇANAKKALE'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya paylaşımına atıfta bulunarak, 'Çatır çutur devam' yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen İran uyruklu F.T. yakalanarak, gözaltına alındı. F.T.'nin üst aramasında, 250 gram metamfetamin, 12 ecstasy hap ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

'ÇATIR ÇUTUR' PAYLAŞIMI

Narkotik Polisi, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı, '2020'de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti' paylaşımına atıtfa bulunarak, 'Çatır çutur devam' yazdı.


Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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