Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından narkotik köpeği 'Roket' ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından narkotik köpeği 'Roket' ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 296 kök kenevir bitkisi ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Lapseki ilçesi Kangırlı köyünde yasadışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu arama köpeği 'Roket' ile düzenlenen operasyonda, şüpheli A.B.'ye ait ev, hayvan ağılı ve tarlada arama yapıldı. Aramalarda 296 kök kenevir bitkisi ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.Kan, saç kılı, idrar ve tükürük örnekleri alınan şüpheli A.B. gözaltına alındı. A.B.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA