Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

05.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:45
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

'nin ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Önceki gün Bozcaada'da gerçekleştirilen operasyonda 'uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasıının ardından Ezine Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. Ateşböceğii isimli bir iş yerinde yapılan aramalarda 4 kök Hint keneviri ve çok sayıda kenevir yetiştirmede kullanılan apart ve düzenek de ele geçirildi. Bütün maddelere el konuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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