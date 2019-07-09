Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 373 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 373 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Biga ilçesinin Aksaz köyünde K.K. tarafından ekildiği tespit edilen 373 kök Hint keneviri bitkisi jandarma tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Çanakkale

Kaynak: DHA
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