Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı

23.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:59
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile Gökçeada ve Biga ilçelerinde uyuşturucu imalatı ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı 3 operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A, D.K, C.C ve V.E ile Afganistan uyruklu H.H çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen 150 gram toz esrar, 202 gram metamfetamin, 100 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 182 bin 145 kilogram tütün ve hassas teraziye el kondu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Gökhan Gönül Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Sivas Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 12:10:24. #1.15#
title