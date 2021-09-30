Çanakkale'de usule aykırı satışı yapılan şaraplara el konuldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, usule aykırı satışı yapıldığı tespit edilen 1733 şişe şaraba el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın men ve takibi çalışması kapsamında il merkezi ve bazı ilçelerde takip çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında Bozcaada ilçesinde usule aykırı olarak satışı yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli H.G'ye ait üretim tesisinde satışa hazır vaziyette 1733 şişe şarap ile 7 adet kapüşonu sökülmüş bandrol ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.