Çanakkale'de üretilen "Yenice kırmızı biberi" ile "Geyikli zeytinyağı"nın coğrafi işaret tescilleri yapıldı

Çanakkale'ye ait "Yenice kırmızı biberi" ile "Geyikli zeytinyağı"na Türk Marka ve Patent Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, yaptığı yazılı açıklamada, ilin iki ürününün daha tescillenmesinden büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Üzen, Çanakkale'nin, tarımsal üretimde çeşitlilik ve üretim miktarı bakımından Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu vurguladı.

İldeki 115 ürünün 65'inin ekonomik öneme haiz olduğunu belirten Üzen, bunlardan 44'ünün üretim miktarı bakımından alanlarında Türkiye'de ilk 10'da yer aldığını aktardı.

Markalaşma niteliğine sahip birçok ürünün daha bulunduğu bilgisini veren Üzen, şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz genelinde Ezine peynirimiz, Bayramiç elmamız, Bayramiç beyazımız, Çanakkale halımız, Bozcaada çavuş üzümümüz ile 5 coğrafi işaretli ürün bulunmaktaydı. Yenice kırmızı biberimiz ve Geyikli zeytinyağımızın da coğrafi işaret tescil belgesi alması ile coğrafi işaretli ürün sayımız 7'ye yükselmiştir. Halihazırda TÜRKPATENT'e başvurusu yapılmış ve inceleme aşamasında olan ürünlerimiz de var. Bu ürünlerimizin de tescil edilmesiyle ilimizde üretilen, yöremizi tanıtan ürünlerimiz daha da değer kazanacaktır. Coğrafi işaret tescili sayesinde hem üreticilerimiz kazanacak hem de tüketicilerimiz doğru ürünle buluşacaktır. Bundan dolayı ilimizde yürütülmekte olan coğrafi işaret tescil alma çalışmalarını çok önemsiyoruz."

Coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü bildiren Üzen, bu çalışmalar sayesinde ilin tanıtımına katkı sağlayarak ürünlerin değerini daha fazla yükselmeyi hedeflediklerini duyurdu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay