Çanakkale'de, Üreticiler Akdeniz Meyve Sineği ile Kanadı Noktalı Sirke Sineğine Karşı Uyarıldı

Çanakkale'de, Uludağ ve Ege İhracatçılar Birliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 'Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği Tanıtımı ve Mücadelesi' konferansında üreticilere, bu zararlılara karşı mücadele konusunda uyarıcı bilgiler verildi.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Çanakkale Vali Yardımcısı Tahir Şahin, Uludağ İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, daire müdürleri ile 700'e yakın üretici katıldı.

Konferansta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden Berrin Alaca ve Papatya Tiftikçi, Çanakkale'de üreticilere, 'Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği'ne karşı yaptıkları alan çalışmaları ile mücadeleyi anlattı. Ayrıca üreticilere bu zararlılara karşı nasıl mücadele edecekleri konusunda slayt gösterisiyle bilgi verdi. Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Mehmet Fatih Tolga ise, 'Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği'ne karşı mücadele konusunda üreticilere sunum yaptı.

'MÜCADELEMİZ ÇANAKKALE'DE 3 YILDIR DEVAM EDİYOR'

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Son zamanlarda ülkemizde ekonomik kayıplara neden olan Akdeniz meyve sineği ve kanadı noktalı sirke sineğiyle mücadelemiz Çanakkale'de 3 yıldır devam ediyor. Bu mücadele kapsamında arkadaşlarımız bahçelerde sürekli takiplerini yapıyor. Takipler neticesinde rastladığımız, gördüğümüz bu sineklerle ilgili çeşitli önlemler aldık. Düzenlediğimiz bu konferansta üreticilerimize alınması gereken önlemler, yapılması gereken işlerle ilgili çeşitli bilgilendirmeler yapıyoruz. Büyük ekonomik kayıplara neden olmadan bu zararlıyla mücadeleyi toplu bir şekilde tamamlayacağız. Üreticinin üretmiş olduğu ürünleri eğer sineğin zararı varsa onu satamama gibi bir riski var. Buda ekonomik olarak bir kayıp demektir. O yüzden önleyici ve koruyucu tedbirleri alıp, birlikte hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

'HEM BİZİM HEM ÜRETİCİNİN DUYARLI OLMASI GEREKİYOR'

Uludağ İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Ülkemizdeki meyvecilikte sorun olabileceğini düşündüğümüz bazı iklimsel parametrelerle çoğalım gösterdiğini bildiğimiz zararlılar ilgili biyolojik mücadelenin nasıl yapılabileceği konusunda üreticilerimizi bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Bu ülkemiz için son derece önemli. Zararlılar iklimsel değişikliğe bağlı olarak artış gösteriyor. Bizlere bunlarla ilgili olarak mücadelemizi kimyasal uygulamalardan çok, biyolojik yöntemlerle yaparak, hem üretilen ürünün tüketicisinin sağlığını düşünerek, hem de çevresel sağlığı düşünerek böyle bir yöntemin geliştirilmesidir. Üreticimizin bilinçlendirilmesi çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bunlar eğitim çalışmasıdır. Bu zararlıların ülkemizdeki meyveciliğe yapmış olduğu etkiler henüz risk aşamasında değil, ancak gelecekte olabileceği düşüncesiyle üreticilerimizi şuandan bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu üreticilerimize ne kadar öncesinden bilinçlendirir, ne kadar eğitime dahil edebilirsek, bu sorun ortaya çıkmadan büyük ölçüde engelleyebileceğimiz düşüncesiyle bu çalışmaları ardarda Türkiye'nin genelinde yapmayı planlamıştık. İkincisini de Çanakkale'de gerçekleştirdik. Daha henüz ciddi bir zarar ortaya çıkmış değil. Eşik dediğimiz bir nokta var. O eşiğe daha henüz ulaşmış değiliz. O eşiğe ulaşmadığımız içinde tabiki üreticilerimizin bölgesel olarak küçük çaplı zararlanmaları ortaya çıkabiliyor. Ama çok büyük ölçekte bir zararlanma olmadı. Ama yaptığımız bu eğitim çalışmalarıyla 2019 yılındaki yetiştirme döneminde büyük ölçüde önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda bizim duyarlı davranmamız değil, aynı şekilde üreticimizin de aynı duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Sadece bireysel değil, bunun kitlesel olarak mücadelesinin yapılması bu bahsettiğimiz zararları oluşmadan engelleyeceği düşüncesindeyim" dedi.

Toplantı soru-cevap şekliyle son buldu.

Kaynak: DHA